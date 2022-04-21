挑戰與機會是當今全球並存的兩大議題，在變化快速的今日，顯見大陸對於世界有許多想說的話及想做的事；變化帶給人類挑戰，面對世紀疫情陰霾的自然災害，又有新的傳統安全風險，俄烏衝突擺在眼前﹔中美競爭所帶來全球經濟振興仍然充滿變數，此次2022博鰲論壇年會中國大陸以「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」為主題，具有重要時代意義，所帶出的是世界對於中國一連串的疑問，需要透過對話來溝通與釋疑。

「博鰲亞洲論壇」是總部設在大陸的國際組織，從「會議」到「組織」，其重要性隨著亞洲整體地位的提升，引發外界關注，伴隨大陸實力的提升，博鰲論壇已經成為大陸主動論述與議題主導的平台。

對於今年博鰲亞洲論壇，首先看出的是大陸的信心與企圖心；其次，和衷共濟之共享觀念，不只面對新冠疫情，同時也對於推動世界經濟振興，大陸當局常常提到的人類命運共同體，對於國際關係中和平、發展、合作、共贏的期待。

倘若從博鰲論壇的實質內容來看，包括共同守護人類生命健康、共同促進經濟復甦、共同維護世界和平安寧、共同應對全球治理挑戰。這些遠大壯美的目標，若要執行起來，摒除各國的利益與算計，顯然有相當大的難度；但身為大國之一的中國大陸，有義務與責任提出目標遠景。

再者，亞洲的歷史本身就是滄桑與悲苦，動亂下的亞洲各國深知和平的可貴與發展的不易。亞洲地區總體局勢與發展後勁，對於世界發揮重要的影響。博鰲亞洲論壇的重點就在亞洲，因此堅定維護亞洲和平、積極推動亞洲合作、共同促進亞洲團結。用對話合作取代零和博弈，用開放包容取代封閉排他，用交流取代獨霸，這是亞洲應有的襟懷和氣度。

外界值得關注的是，中國大陸對於各國將提供更廣闊的市場機會。中國大陸改革開放的道路、信心和意志都是長時期的。中國大陸開放是必走的道路，包括擴大鼓勵外商投資範圍，優化外資促進服務，增設服務業擴大開放綜合試點等。

中國大陸透過自由貿易試驗區、海南自由貿易港建設，對接國際高標準經貿規則，推動制度型開放。中國也將全面實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，推動與更多國家和地區簽訂高標準自由貿易協定，積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》。和平發展道路加上對外開放，便是大陸當局今日對世界的承諾。

總之，每年的博鰲亞洲論壇大陸都提出使命感與未來願景和責任，擘畫共創未來的新主張；推動建構亞洲和人類命運共同體、開創亞洲和世界美好未來。大陸已不再停留在過去「韜光養晦」的階段，而是積極有所作為，這便是博鰲論壇每年對世界及台灣的看點。

針對2022博鰲亞洲論壇，如何推動對外擴大開放？如何深化改革？如何構建人類命運共同體？亦是觀察下半年中共二十大後中國發展建設新藍圖的重要指標。一個更成熟的新時代中國特色社會主義即將展現出結果，供世人評判。對於台灣來說，期待的是一個和平穩定及融合發展的兩岸關係，台灣無法自外於亞洲之外，更無法離開兩岸密切發展，台灣要保持開放空間，讓台灣民眾保有共同發展的空間選項，同時，博鰲亞洲論壇也是大陸間接對台灣喊話的重要國際舞台，值得從亞洲走向兩岸。

2022博鰲亞洲論壇強調全球治理，訴求人類命運共同體的理念。然而，全球治理應著力於平等、互惠合作，那麼大陸對於俄烏衝突就必須表態；期盼博鰲亞洲論壇在國際舞台上日益重要，台灣必須要把握這個機會，設法發揮台灣的優勢與價值；博鰲論壇正可當成台灣經營兩岸關係和國際空間的融合體，端看台灣當局的智慧了。(作者為中國文化大學國發大陸所副教授)

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