「台灣賽車教父」廖老大日前在風車大道跑0-400公尺，跑出8.72秒好成績，前(23)日凌晨再刷新8.59秒破了亞洲紀錄。廖老大今(25日)透過影片感謝大家並呼籲，所有網友及大陸的博主、車主此刻起應停止謾罵詆毀言論；他也提醒輸家「杰尼龜」楊永杰「輸了就該捐款」，履行他捐人民幣100萬元（約新台幣447萬元）給紅十字會的諾言。

廖老大因為不滿大陸網紅「HG杰爺」嗆台灣沒快車，豪砸500萬元改造進口名車「打龜號」。4月6日在台中風車大道在0-400M測得8.72秒成績，13日摸黑跑出8.88秒並上傳大陸車涯論壇，成功刷掉HG杰爺的紀錄。許多大陸抖音車圈博主卻質疑，為何沒將成績上傳到美國車速家？前(23)日凌晨由車隊車手郭國信在神岡區一處私人土地測試，又跑出破亞洲紀錄的8.59秒佳績，並秀出美國車涯排行榜截圖。

廖老大今(25)日下午透過影片表示：「我在4月23日凌晨，作出0-100、2.13秒，以及0-400、8.59秒的亞洲紀錄。首先，我感謝大陸車涯公司無私公正的上傳到網站上，也呼籲所有網友跟對岸的博主、車主，此刻起大家停止謾罵詆毀的言論。大家以車會友，很期待對岸的車主、車友，儘早打破我的8.59秒成績。」

廖老大呼籲網友停止謾罵，並提醒「杰尼龜」履行諾言捐人民幣100萬（約新台幣447萬元）。（圖／取自廖老大臉書直播）

廖老大也說，「最後我想提的是，楊先生（楊永杰），輸了就該捐款，捐款也是為了給那些需要的人，希望你履行你的約定，捐款(人民幣)100萬元（約新台幣447萬元）。最後祝所有的網友、車友，大家身體健康，玩車愉快。」；許多網友認為廖老大表現出了大氣，很有風度。而之前廖老大在以8.72秒飆贏楊永杰紀錄時，曾說過「楊捐不捐無所謂，是個人誠信問題」，為何今日又稱希望楊履諾捐錢？對此廖老大助理強調是為了「幫助需要的人」。