廖老大「打龜號」以8.72秒拚贏中國網紅杰爺，秀台灣改裝賽車實力。不僅避震器和輪圈，台灣廠商在煞車、卡鉗、外觀件等改裝件展現深厚技術，業者盼台灣進一步開放改裝件市場、放寬使用限制，協助產業擴展全球市場。

汽車零件商廖志賢自費改裝的「打龜號」，6日在台中港風車大道進行直線加速測速，結果打破中國網紅「杰爺」快車紀錄，台灣改裝賽車實力再度受到外界矚目。

廖老大創立D2 Racing琦玉集團，多年從事製造賽車避震器精品和底盤件，並創辦D2 Racing Team車隊，已是台灣賽車改裝件的指標性人物。

產業人士接受中央社記者電訪指出，台灣改裝件市場從1990年代開始興起，目前規模越做越大，產品涵蓋避震器、輪圈、煞車、卡鉗、外觀件等；觀察聚落型態，避震器改裝件主要在台中和彰化，中南部業者改裝件多以公模設計為特色。

從廠商來看，台灣改裝件品牌商除了D2 Racing琦玉集團外，還包括BC台灣柏釧企業、Nashin世盟、JBT等。

產業人士分析，D2 Racing琦玉集團已布局卡鉗、避震器、煞車、鍛造鋁圈、氣壓式避震器（air suspension）等改裝件；BC台灣柏釧企業深耕避震器和輪圈等，Nashin世盟和JBT主要鎖定煞車系統和卡鉗等。

位於桃園的泓輔企業3年前打造煞車系統改裝件品牌Anchor，積極切入改裝件市場。泓輔企業董事長張文洲接受中央社記者電訪指出，改裝件多是高階品，與售後維修市場（AM）產品，在客戶屬性、產品定位、產品製造特性等層面，有很大不同。

以煞車系統改裝件為例，張文洲指出，消費者採用改裝件主要是為了提升煞車制動力，或是因應車體輕量化設計，也有客戶為了整體改裝車視覺效果。

張文洲說，改裝件產品客製化程度高，許多消費者是為了讓改裝車外觀與眾不同，客層多屬金字塔頂端消費者，產品價格可高出原廠委託製造件（OEM）一倍以上，毛利率相對可觀；不過，製造改裝件需投入高成本，才能滿足不同消費群的客製化需求。

台灣汽車改裝件品項中，避震器的實力有目共睹，廠商產品不僅獲得國際認證，在歐美汽車改裝件市場占有一席之地，並朝向精品設計。

廖老大創立的D2 Racing琦玉集團就是從賽車避震器起家，熱愛賽車競技的廖老大深諳賽車手對避震器品質的獨特要求，並打造精品口碑，集團避震器產品已站穩歐美特殊改裝件市場。

另外，BC台灣柏釧企業則針對街道、山道、賽道不同路況和駕駛需求，推出客製化避震器產品，尤其在避震器設計30段阻尼可調，不用犧牲避震行程即可降低車高，提升貼地穩定度並減少風阻係數，強化改裝車操控性。

除了煞車系統和避震器，鍛造輪圈也是台灣汽車改裝件重點品項。產業人士指出，鑄造輪圈透過金屬熔化後灌注而成，鍛造鋁圈密度大，強度高於鑄造品約2倍至3倍，耐腐蝕、安全係數提升，目前是改裝車輪圈主流。

2008年金融海嘯後，BC台灣柏釧企業創辦人黃錦章嗅到商機，切入改裝車鍛造輪圈產品，憑藉自身技術開模打造鍛造鋁圈模具，按照客戶需求客製化設計，維持近零庫存管理。

黃錦章接受電子媒體採訪曾表示，儘管鍛造機價格高，BC台灣柏釧仍引進高價8000噸鍛造機與旋壓設備，從鋁棒進料、裁切成鋁錠、鍛造、旋壓成型、熱處理、CNC車床加工、拋光研磨、塗裝等工序，均自主完成，並進一步減少製程工序，從鋁錠到拋光研磨，時程可縮短至1週至2週。

展望台灣車用改裝件產業發展，張文洲建議，台灣可進一步開放改裝件市場、放寬使用限制，透過人才訓練讓製造經驗累積傳承，擴展全球市場；儘管目前原物料價格上揚，導致鋁鍛造材料交期拉長為8至10個月，廠商仍可持續拚搏，掌握改裝件新商機。（編輯：黃國倫）1110417