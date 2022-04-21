工程技術公司ABB周四表示，預計在2022年將持續充滿希望的發展走勢。該瑞士公司公布第一季獲利優於預期，訂單也大幅增加。

該工業機器人製造商宣布，上季息稅折舊攤銷前獲利(EBITA)為9.97億美元，超過分析師此前預期的9.46億美元。淨利年增20%，來到6.04億美元，超過預期的5.62億美元。營收增至69.6億美元，毛利率為32.7%，訂單則年增21%。通常訂單預示著公司未來走勢。

執行長Bjorn Rosengren說，在多重外在不確定因素下，ABB今年開局有了充滿希望的表現；預計今年獲利率將會提高，並實現穩定的現金流，執行計畫中的各種活動。

Rosengren說，公司仍預定出售或分拆旗下渦輪增壓業務，將在6月底前做出決定；此外公司還計畫讓電動車充電業務在第二季上市，此一計畫維持不變。

ABB預計第二季的市場活動將持平於年初的好表現，較高的營收也將提振獲利率。

但是該工業自動化大廠表示，此一預期是基於中國疫情的封鎖沒有進一步擴大的事實。中國自三月以來，一直持續地應付至今以來最嚴重的新冠疫情爆發。