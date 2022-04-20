度過慘澹的一年，經濟部投審會發布今年首季僑外投資，件數為562件，雖較去年同季減少15％，但金額27.4億美元，卻是成長126％。主要是有丹麥商投資彰芳風場、日商日立收購永大等兩件大案，合計超過351億台幣挹注。

去年受疫情困擾，外資來台僅12.1億美元，年減5成之多。但今年前3個月雖件數雖減少，但每月金額都有較去年增加，畢竟去年基期太低。首季合計27.4億美元，算是疫情以來3年內同期最高。

經濟部解釋，主要是今年丹麥商CIP(哥本哈根基礎設施)旗下基金CI II，匯入105億台幣對彰芳風場投資，以及核准日立以新台幣246億元，收購我電梯大廠永大機電大案關係。

陸資來台投資方面，1到3月則僅有13件，卻是已較去年增加117％，可見去年多慘。而金額652萬美元，是年減55％，持續冷清。新南向國家來台則有118件，投資金額2.5億美元，年增57％，投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。

對外投資部分，受惠疫情趨緩，前3個月有20.3億美金，較上年同期增加67％。對中國大陸投資，8.4億美金也增加32％。