台股去（110）年價量雙創歷史新高，證交所每股盈餘（EPS）衝至賺12.36元，董事長許璋瑤表示，依配發率六成估計，今年證交所初步規畫每股擬配發7.2元，EPS及配股刷新史上新高，惟最後結果尚待主管機關同意。他也表示，目前證交所的個人股東尚有1,234人，其他股東均為法人券商。

立法院財政委員會今（25）日參訪證交所，許璋瑤率總經理簡立忠、三位副總所有一級主管出席。立委詢問近年來台股大好，證交所「作莊」，證交所大賺、穩賺不賠，利潤可不可能讓其他投資人一起分享？他說2000年以前還有個人可以買賣證交所的股票，到底情況如何？是否有上市的計畫，也該讓散戶參與新股抽籤？

許璋瑤表示，依證交法128條發布後，證交所股票一般個人投資人就不能買賣，早期買進證交所股票的個人股東還有1,234位，其他都是法人股東。

許璋瑤說，去年每股約賺12.3元，以過去配發率約六成估計，今年股利約7.2元，不過他說，還要主管機關核定，未來會按持股比率，將股利都發放給券商跟個人股東。