興櫃餐飲公司乾杯（1269）今（21）日召開董事會，通過110年度財務報告，雖受疫情影響，在下半年展店推動之下，全年合併營收30.79億元，年增9.63％；稅後淨利7,125萬，每股純益（EPS）3.83元。經董事會決議每股將配發現金股利2.3元。

展望後市，兩岸雖仍受疫情影響動盪，但台灣在疫苗覆蓋率提升及政府穩健開放的政策下，乾杯集團看好餐飲市場中長期發展，2022年持續布局擴張事業版圖，Q1海內外已達成6間新店開幕，包含台灣事業的麻辣45台中中港店、乾杯竹北店、乾杯台南三井店、黑毛屋竹北店、黑毛屋本家台中市政店，以及中國大陸事業的杭州萬象店，展店效益顯現Q1營收再創同期新高。

乾杯集團2021年全年合併營收30.79億元，年增9.63％，受惠於集團15間新展店效益發酵，寫下新高紀錄。惟因疫情影響，台灣近3個月三級警戒「餐飲禁內用」政策，重擊台灣事業營收，加上疫情時期外送服務需求比例大增，商品單價較低、外送平台抽成高，以及海內外大舉展店初期費用較高，影響乾杯獲利表現，稅後淨利7,125萬元，每股純益3.83元。

乾杯台灣事業上半年因疫情而暫緩展店計畫，下半年內需市場逐步復甦，集團衝刺腳步陸續開幕6間分店，趕搶年末節慶商機，彌補營收缺口。而中國大陸事業全年展店計畫未受疫情停擺，展店效益持續增溫穩定挹注營收。並以外賣服務、電商零售等管道齊力爭取業績，使H2、全年營收雙創新高。

面對「與疫情共存新常態」，乾杯時將持續提供外送服務，強化「乾杯超市」電商平台銷售品項，並增加銷售管道搶攻零售市場，雙軌並行追求集團穩健成長，盼疫情回穩，營運動能以先蹲後跳態勢，展現強勁爆發力。