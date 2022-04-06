疫情持續延燒，新北市截至昨日居家隔離、居家檢疫人數總計達9058人，創去年疫情爆發以來最高峰，連三級警戒期間也沒這麼多，新北市今日也將啟用三重集中檢疫中心。新北市長侯友宜表示，居隔、居檢的民眾心情一定都很不好，居家檢疫關懷中心要扛起責任關懷民眾。

新北市民政局柯慶忠表示，居檢執行中目前有1883人，居隔目前有7175人。

根據民政局統計，從去年5月11日啟動二級警戒開始，三級警戒最高峰也只有6277人，9058人是執行居隔居檢以來的最高峰。