大立光三月合併營收創今年新高 11:132022/04/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大立光（3008）今日公布3月合併營收為37.56億元，較上月26.09億元成長43％，較去年同期40.11億元衰退6％，惟仍創今年新高；另第一季合併營收101.33億元，則較去年同期118.2億元衰退14％。 就三月份的產品組合言之，以一千萬畫素鏡頭比重最高，達四至五成，另二千萬畫素以上占一至二成，八百萬畫素不到一成，其他占三至四成。 歐元區3月通膨再創高 製造業走跌 三陽去年合併營收、營業利益 均創新高 #大立光 #合併營收 #較去年同期 #衰退 #合併營收創 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷流閥業去年獲利創新高 每股配發現金股利5.75元 18:442022/03/30 財經 千金股洗牌 股王爭霸戰再起 04:102022/03/30 證券．權證 鈞興-KY營收獲利連3年飆新高 31日法說會 10:382022/03/31 財經 投資人賣短債買長債 美經濟衰退警鈴大作 04:102022/04/05 財經要聞 費城Fed總裁：美國經濟不會陷入衰退 15:052022/03/30 財經 台股史上第二次 信驊、矽力-KY並列股王 04:102022/04/02 證券．權證 《國際經濟》歐元區3月工廠活動驟降 Q2面臨衰退 17:292022/04/01 財經 譜瑞訂單滿手 Q2再戰新高 04:102022/03/31 證券．權證 費城聯儲總裁哈克：美國不會落入衰退 02:562022/03/31 財經 汎銓配息4.5元 申請股票上市 04:102022/04/05 產業．科技 《其他電子》亞翔去年每股賺1.43元 擬超額配息1.5元 10:582022/03/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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