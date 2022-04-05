大立光（3008）今日公布3月合併營收為37.56億元，較上月26.09億元成長43％，較去年同期40.11億元衰退6％，惟仍創今年新高；另第一季合併營收101.33億元，則較去年同期118.2億元衰退14％。

就三月份的產品組合言之，以一千萬畫素鏡頭比重最高，達四至五成，另二千萬畫素以上占一至二成，八百萬畫素不到一成，其他占三至四成。