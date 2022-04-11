台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)3月合併營收為75.3億元，年增23.3%，為歷年同月新高，富邦媒總經理谷元宏表示，台灣相較其他國家，電商佔零售比重還是低，台灣電商市場一定會成長，以momo在市場基礎，雖然有季節性等小因素干擾影響業績起伏，但仍看好momo短期、中期及長期成長。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年3月合併營收約為75.3億元，年增23.3%，再寫歷年同月新高，累計1至3月合併營收達229.4億元，年增24.9%，創下單季歷史次高。

富邦媒表示，3月份momo網路購物營收較去年同期成長25.5%，業績佔比達94.8%。品類表現也維持高成長，健康休閒、美妝保健、居家生活成長幅度位居前三名；成長動能其一受惠38女王節挹注買氣，在超強回饋的號召下，今年參與的人流年增約為40%；隨著網路消費習性的養成，今年開學季機車銷售也繳出亮眼的成績，無論速客達、重型機車、檔車皆有不錯的銷售表現。3月時序進入春天，天氣相較不穩定，除了推升雨具銷售外，話題商品石墨烯保暖服飾則持續熱賣。

谷元宏表示，很看好長期電商趨勢，台灣相較其他國家，電商佔零售比重還是低，去年疫情讓人學會在電商購物，這個習慣就會留在這裡，台灣電商市場一定會成長，以momo在市場基礎，雖然有季節性等小因素干擾影響業績起伏，我們還是很有信心拿到市場份額，亦看好momo短期、中期及長期成長。