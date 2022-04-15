★分析

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示，揮之不去的那些擔憂仍然籠罩市場，到目前為止，財報季的表現喜憂參半，再加上高通膨和立場強硬的聯準會，引發了周末長假前的賣壓。公債殖利率上揚，給高成長股帶來壓力。這個財報季讓人不太放心，分析師給出了自復甦以來最低的預期，讓投資人對未來幾周的企業財報表現抱持謹慎態度。

50 Park Investments創始人兼執行長Adam Sarhan表示，現階段債息變化將直接影響股市表現，投資人現在必須處理眾多的負面數據和消息，而這只是其中一個。

CIBC Private Wealth Management投資長David Donabedian表示，現在的環境相當艱難，通膨數據仍將居高不下且尚未見頂，而經濟成長前景已經開始惡化。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股和公用事業股收高，分別上漲0.41%和0.01%。成長型股票殺聲隆隆，科技股指數大跌2.45%，跌幅最大；其次為通訊服務股跌1.82%，非必需消費類股跌1.57%。4大銀行獲利縮水，標普500金融指數下跌1.04%。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌3.00%、微軟跌2.71%、亞馬遜跌2.47%、Alphabet跌2.44%、特斯拉跌3.66%、Meta跌2.24%、網飛跌2.65%。

主要晶片股亦走跌，超微大跌4.79%、輝達跌4.26%、美光跌3.11%、應材跌3.00%、英特爾跌2.85%、高通跌2.56%、德儀跌0.83%、恩智浦跌0.60%。

★焦點股

高盛股價下跌0.10%，收在321.64美元。該公司第一季營收年減27%，為129.3億美元，優於分析師預期的118.3億美元。淨利年減42%，為39.4億美元。每股盈餘為10.76 美元，優於分析師預期的8.89 美元。

花旗股價上漲1.54%，收在50.93美元。該公司第一季營收年減2.45%，為191.86億美元，不及市場預期的181.51億美元。獲利年減45.78%，為43.06億美元，每股盈餘為2.02美元，不及市場預期的1.55美元。

摩根士丹利收漲0.75%，為84.76美元。大摩第一季營收年減5.84%，為148億美元，優於市場預期的142億美元。淨利年減11.05%，為35.42億美元，每股盈餘2.02美元，優於市場預期的1.68美元。

富國銀行收跌4.51%，為46.35美元。該公司第一季總營收年減5%，為175.9億美元，不及分析師預估的178億美元。淨利年減21%，為36.71億美元。每股盈餘為88美分，優於市場預期的80美分。

特斯拉跌3.66%，收在985.00美元。推特跌1.68%，收在45.08美元。特斯拉執行長馬斯克在入股推特之後，出價每股54.20美元打算將推特全部買下。受此激勵，推特早盤一度跳空大漲逾6%，站上48.50美元。馬斯克表示，收購推特是為了讓該社群平台轉型成為私有企業以落實言論自由。沙烏地阿拉伯王子Al Waleed bin Talal表態反對馬斯克的收購提議，稱推特的價值遭到低估。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信收高。

台積電ADR跌3.09%，收98.36美元，換算台股價格為570.57元。

聯電ADR跌3.57%，收8.10美元，換算台股價格為46.99元。

日月光ADR跌3.17%，收6.72美元，換算台股價格為97.45元。

中華電信上漲0.03美元或0.07%，收44.57美元，換算台股價格為129.27元。(2-2)