美國聯準會（Fed）主席鮑爾將於21日發表談話，市場期待能從中找到關於未來收緊貨幣政策計畫，10年期美債殖利率升至2.871%。美股早盤開高走高，道瓊工業指數上漲逾300點，那斯達克指數漲約1.8%。

截至台北時間21點07分，道瓊工業指數上漲318.19點（或0.9%），暫報35478.98點；那斯達克指數上漲242.24點（或1.8%），暫報13695.3點；標普500指數上漲51.68點（或1.16%），暫報4511.13點；費城半導體指數上漲65.15點（或2.07%），暫報3207.35點。

5大科技巨頭除網飛外齊漲，蘋果、谷歌、亞馬遜均有逾1%的漲幅，其中蘋果漲1.85%，網飛跌1.4%；電動車大廠特斯拉大漲逾11%，來到1086.47美元；台積電ADR和聯電ADR分別漲逾1%，台積電站回百元關卡，暫報100.07美元。

美國勞工部周四（21日）公布，上周初領失業金人數報18.4萬人，低於前值上修後的18.6萬人，高於市場預期18萬人；截至4月9日當周，續領失業金人數報141.7萬人，低於市場預期的145.5萬人。