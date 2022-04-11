台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）自結3月合併營收17.98億元，月增12.57％、年增26.02％，營收年增率連續22個月增長，年增率連續16個月成長超過10％；累計前三月合併營收51.84億元，年增25.85％，單月、單季再刷歷史新高紀錄。

和潤總經理林彥良表示，3月消費金融、汽車金融、企業金融動能佳，以營運地區別來看，台灣地區3月營收年成長32.0％、大陸地區年成長2.2％，台灣營收成長主因是保有客戶持續增加帶動利息收入增加，以及轉投資事業和雲行動服務iRent營運持續穩健；大陸轉投資事業和運國際租賃雖受到疫情升溫影響部分城市，但整體營收仍有微幅成長，對於大陸疫情變化也會持續監控，謹慎應對。

展望第二季，和潤表示，邁入車市銷售夏季競賽，新車、中古車市場需求仍在，以及整體應收帳款淨額持續累積，樂觀第二季營運可望延續第一季動能。