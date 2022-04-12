統振(6170)3月合併營收為2.59億元，得益於金融科技、流通、能源事業體業績齊步成長，月成長7.93%、年成長4.51%；累計2022年第一季合併營收為7.75億元，年成長7.65%。

統振近年來致力採取穩定營運淨現金流的多角化事業體經營模式，擴大集團營運版圖，從2021年全年營收年減16.4%，稅後淨利反而年增13.33%來看，效益已逐步展開，今年第一季金融科技與通訊、能源事業、流通事業的營收比重分別為48%、32%、20%，其中，金融科技(FinTech)服務需求快速的增加，挹注業績較去年同期成長41.42%，加上流通事業新代理的德國德之寶(Doppel herz)上架，電池與保養品產品穩健銷售，貢獻流通事業1Q營收年增60.85％，是統振集團第一季營收仍可在這國際局勢波動、海運缺櫃、原物料缺料等負面因子干擾下，遞出年增率正成長成績單的關鍵因素，將有助於獲利表現更上一層樓。

展望2022年上半年，統振維持審慎樂觀看法。在面臨台灣經濟的成長及人口危短缺的危機下，營建、製造、社會服務等相關產業將會有逐漸擴大且惡化的人力缺口，自勞動部啟動第二階段的外籍移工引進專案後的兩週內，包括印尼、泰國、越南及菲律賓等四國至今就已經引進破千人，統振擴大金融科技與通訊事業營運規模目標不變，受惠未來移工人口的提升，將喜迎未來呈爆發性成長的小額匯款需求，奠定公司穩健成長的基礎。

再者，統振持續營運轉型、優化財務結構與業務體質，打造更多穩健營運淨現金流的小金雞，盼運用多角化的經營策略，與更多策略合作夥伴洽談不同商業模式進行的可能性，近期公司已降低於子公司達振能源的持股比例於36.78%，雖第二季起將不再認列營收、恐會有營收波動之情形，但隨著事業體結構優化效益展開，集團營運規模放大，將助力今年整體營運保持向上成長的態勢，創造股東利益最大化。