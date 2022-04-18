高價IC設計千金喊衝，今成為台股抗跌指標，股王、股后信驊、矽力-KY表現強勢，股后矽力-KY(6415)今開高走高，領軍大漲逾4%，股價最高達2785元，股王信驊(5274)也上漲逾1.5%，其餘祥碩(5269)走揚逾2%，譜瑞-KY(4966)早盤黑翻紅，漲幅一度也急拉約3.5%，

矽力-KY今年主要成長動能來自車用、伺服器與5G基地台，雖然汽車電子貢獻營收比重目標較原先慢，但矽力-KY也爭取到許多車用新客戶，汽車電子整體放量非常快，矽力-KY期望2022年汽車電子營收比重將自2021年的1%，提升至3~5%，法人預估，矽力-KY今年每股獲利將逾8個股本。

祥碩今年將受惠於AMD新一代Zen 4核心的桌機處理器Raphael，預期第三季中旬交貨給ODM／OEM廠，市場看好拿下委外代工晶片大單的祥碩將受惠，由於Raphael處理器支援的X670晶片組將採用雙晶片(dual chip)架構，等於每台電腦將搭載二顆晶片組，預計貢獻祥碩業績亦可望倍數成長。

譜瑞-KY將受惠客戶應用擴大與升級，PC/NB、Tablet等需求仍強勁，特別是商用、電競相關需求最佳，將有望帶動Display Port、 T-CON、 USB Retimer及PCIe Gen4等需相關晶片出貨動能，銷量和ASP都會跟著成長。再者，車用市場也將是後續另一股成長動能。