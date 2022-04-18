瑞昱(2379)儘管今年面臨消費性電子市場不振，但看好今年主要成長關鍵動能來自於WiFi 6、PON等，故維持中立評等、目標價495元，瑞昱今股價迎來反彈，早盤後由黑翻紅，漲幅逾2%，站上5日線。

美系外資表示，瑞昱第一季毛利率將維持去年下半年水準，展望2022年，瑞昱營收預估成長約10%，儘管2022年剩餘時間預計不會出現有意義的價格上漲，但預計瑞昱毛利率仍將保持在50%水準，主要受混合ASP的推動，以及更加的產品組合。

美系外資表示，瑞昱目前供應仍不足以應付需求，儘管需求超過供應，儘管消費電子相關產品，如電視、物聯網、TWS和 Chromebook面臨疲軟風險，但瑞昱目前沒有看到客戶削減訂單或要求延遲發貨，瑞昱2022年成長主要關鍵動能來自於WiFi 6、PON、路由器、乙太網和交換機，維持中立評等、目標價495元。

瑞昱預計將在本周五舉辦法人說明會，屆時將會對第二季營運發展釋出更詳盡說明。