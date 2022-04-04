韓國天團BIGBANG回來了！BIGBANG在成員服兵役前推出的數位單曲〈花路〉，是5人體最後一個作品，之後成員勝利因性交易醜聞退團，儘管4人先後退伍，但都沒合體消息，直到3月中旬 BIGBANG所屬經紀公司YG娛樂透露4人將回歸，已拍好MV，將在韓國時間5日0點釋出；BIGBANG新歌〈Still Life〉MV一播出底下留言被灌爆，粉絲淚喊「終於等到了」。

BIGBANG不只是韓國天團，昔日更是紅遍全球，世界各地都有他們的粉絲，而今（4）日晚間11點（韓國時間5日0點）釋出睽違4年的音樂作品，在MV公開前半小時就已經上萬網友在線等待，可見他們人氣有多可怕；而官方就曾透露新歌〈Still Life〉歌詞含意，「這首歌蘊含了成員們過去的時光，也包含對於音樂的真誠」。

而在新歌〈Still Life〉MV公開後，不僅聊天室訊息被刷爆，底下更湧入大量流言，粉絲們認為能在有生之年再看到BIGBANG回歸都相當激動，紛紛表示，「不敢相信，我真的等到這一天」、「BIGBANG終於回來了」、「這些年的等待是值得的」、「聽到他們的聲音，眼淚不自覺就掉下來了」。

新歌MV公開前半小時就上萬網友在線等待。(圖/ 摘自BIGBANG 官方YouTube)

BIGBANG於2006年出道，由T.O.P、太陽、G-Dragon、姜大聲和勝利5位成員組成，但在幾名成員服兵役期間，勝利傳出性招待事件，還遭爆出淫片對話群組，形象崩壞，最後黯然推出BIGBANG和演藝圈，也被判處3年徒刑；BIGBANG此次回歸也是首次以4人體出現，粉絲都看好能擺脫過去不好的醜聞，重返韓國天團地位。