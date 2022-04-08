今天在NBA場上金塊以122：109擊退灰熊，此戰MVP大熱門約基奇(Nikola Jokic)依舊有上場，並繳出「30+15」優質表現，同時拿到單季2000分+1000籃板+500助攻，成為NBA史上第1人，這個鬼神數據可是連「上古神獸」張伯倫(Wilt Chamberlain)、大三元傳奇「大O」奧斯卡羅伯生(Oscar Robertson)都辦不到。

Sorry, these stats are way too advanced. We don't understand🤡 https://t.co/1bQzCjB3MX — x - Denver Nuggets (@nuggets) April 8, 2022

金塊目前排西區第6，與第7灰狼距離很接近，或許他們不想被超越，仍派出主力球員應戰，面對莫蘭特(Ja Morant)不在的灰熊約基奇大殺四方，上場35分鐘轟下35分16籃板6助攻4抄截1火鍋，投籃命中率高達66.7%、外線33.3%(3中1)、罰球100%(2中2)。更達成單季2000分1000籃板500助攻數據，成為聯盟史上首位單季達此成就球員。

這對約基奇在MVP競爭上更有優勢，雖然球隊戰績不如恩比德(Joel Embiid)、「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)率領的76人和公鹿，但超級全面的身手無疑是最大籌碼。本季至今他出賽74場，平均上場33.5分鐘就能轟下27.1分13.8籃板7.9助攻1.5抄截0.9阻攻，投籃命中率58.3%、外線33.7%、罰球81%。

Nikola Jokic 35 pts 16 rebs 6 asts vs Grizzlies 21/22 season https://t.co/k8Vu5qWZnM via @YouTube — Shiki le Lion D’or (@YWillix) April 8, 2022

而近5場他徹底爆發，平均狂炸37.8分16.6籃板6.6助攻2.2抄截0.8阻攻，命中率高達64.5%，美中不足的是有2場比賽失誤達7次，不過這5場比賽球隊仍拿下3勝2敗，看來他對金塊貢獻還是相當顯著。另外約基奇的得分、籃板、助攻、抄截、阻攻、投籃命中率、場均出賽時間都是隊內最高，幾乎以一己之力扛下球隊。