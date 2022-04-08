Jrueski gets a big rebound & bucket. 😤 pic.twitter.com/ybHik8SuK2 — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 8, 2022

由於面臨連兩天出賽，「綠衫軍」塞爾提克8日刻意讓塔圖、荷福德兩名主力輪休，並未全力爭搶東區第2席位，公鹿也在「字母哥」阿提托康波、哈勒戴各有29分進帳情況下，最後以127比121擊退塞爾提克，加上七六人114比119不敵暴龍，公鹿目前50勝30敗獨居東區第2。

儘管塞爾提克輪休塔圖、荷福德兩大先發主力，打完上半場，塞爾提克仍以59比69落後地主公鹿，來到下半場，史馬特與傑倫布朗、蒂斯等人帶頭猛追，甚至打到末節一度取得超前，不過打到最後1分31秒，公鹿仍以122比121領先。

哈勒戴接著補籃命中，擴大公鹿領先到3分，塞爾提克連兩波進攻沒進，最後39秒把阿提托康波送上罰球線，結果他兩罰中1，公鹿仍保4分領先，沒想到暫停過後，塞爾提克發球產生失誤，也讓喬治希爾抄截快攻放進公鹿宣告勝利兩分。

阿提托康波最後拿下29分、11籃板及5助攻，哈勒戴也有29分、8助攻與8籃板，米德頓22分、9助攻與8籃板，波提斯17分，布魯克羅培茲15分；塞爾提克以史馬特29分最高，傑倫布朗貢獻22分、11助攻與10籃板的大三元，蒂斯22分，懷特19分。