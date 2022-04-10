今年奧斯卡頒獎典禮爆發打人事件，名人堂球星魔術強生（Magic Johnson）最近也談起他遭受過的惡劣玩笑，他告訴《Variety》多年來他忘不了廣播大亨霍華史登（Howard Stern）當時在節目上說的話，曾經很想對霍華史登飽以老拳。

魔術強生最介意的不外乎是種族問題與自己感染HIV病毒，但是霍華史登從來都是口無遮攔。1998年，霍華史登在魔術強生的脫口秀《The Magic Hour》說：「你不要再學白人腔調說話了，雖然大家都討厭黑人腔，但我說乾脆放開心胸。你是黑人，我在黑人社區長大，我比你更像黑人，我肯定是你遇過最黑的人，那裡很棒，老實說我們何必聽懂對方的每一個字詞呢？」

嘲笑美國黑人的咬字與腔調之後，霍華史登又問：「我曾經嚮往你那種生活，什麼人你都可以上？你開性愛轟趴時更喜歡白妞還是黑妞？你只邀請黑人，還是你也會邀請我這種白人？至少你得愛滋病的時候是很享受的吧。」魔術強生陪笑之後當場斂容糾正，他只有HIV帶原，這和愛滋病不一樣（他沒有發病），而且不會有人覺得這很享受。

霍華史登說話百無禁忌，他的節目累積250萬美元罰單是史上第1。魔術強生回憶說：「我根本就不想請他上節目，但為了收視率也沒辦法，我很想當場回嗆他和揍他。」畢竟籃球明星也比不上霍華史登的號召力，霍華史登曾與天狼星XM簽下5年5億美元天價合約。魔術強生表示從那之後的20多年，他們兩人之間沒說過話，他也絕不忍受自己再被別人開這種玩笑。