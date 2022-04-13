今天NBA進行兩場東西區重要附加賽，最終籃網靠著雙星強勢發揮，以115：108擊敗騎士，他們在季後賽首輪將碰上塞爾提克，另外灰狼則是以109：104險勝快艇，狀元愛德華茲(Anthony Edwards)轟下全隊最高的30分，成功奪下第7種子，他們首輪要碰上難纏的灰熊，而明天輪到兩區9、10名要進行比拚。

Anthony Edwards dropped 30 PTS to lift the @Timberwolves to the comeback victory to advance out of the #MetaQuestPlayIn!



Anthony Edwards: 30 PTS, 5 REB, 5 3PM

D'Angelo Russell: 29 PTS, 5 REB, 6 AST, 3 STL



Game 1: TIMBERWOLVES/GRIZZLIES

Sat. April 16th, 3:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/mCgtYkHv8I — NBA (@NBA) April 13, 2022

先來看籃網與騎士的對決，騎士此戰少了當家中鋒賈瑞特艾倫(Jarrett Allen)，由莫布利(Evan Mobley)扛下重任。首節籃網就火力全開，杜蘭特(Kevin Durant)轟下8分6助攻2火鍋，率領球隊狂拿40分，以20分之差遙遙領先。次節換厄文(Kyrie Irving)發威，加首節他上半場9投9中豪奪20分。

末節厄文熄火，但整場仍拿下34分12助攻，加上杜蘭特25分、前鋒布魯斯布朗(Bruce Brown)18分9籃板8助攻準大三元、德拉蒙(Andre Drummond)16分8籃板，成功取勝。灰狼和快艇這邊打得更激烈，雙方最多領先不超過10分，愛德華茲和羅素(D'Angelo Russell)合砍59分，讓快艇保羅喬治(Paul George)白拿了34分。

The Playoff Picture after night one of the #MetaQuestPlayIn Tournament pic.twitter.com/dIdh22toyo — NBA (@NBA) April 13, 2022

此戰到比賽剩約6分鐘灰狼還以5分落後，不過愛德華茲和羅素合力將比分逆轉到99：95，接著還剩最關鍵的3分鐘，快艇巴圖姆(Nicolas Batum)及時補上外線止血，但愛德華茲隨後用漂亮後撤步三分吃掉喬治，球隊以102：98領先，最後灰狼趁勝追擊，迫使快艇只能用犯規凍結時間，無力扭轉比賽勝負。