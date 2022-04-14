一名波蘭記者日前上網抱怨「高雄人都愛在人行道上騎機車」引發市長陳其邁震怒及警方大執法。行政執行署清查，多名騎士違規遭罰卻未繳罰款，63歲鄭姓騎士遭科技執法抓包37次違規、總計3.6萬元罰單，無力償還之下只好選擇分18期償還。

一名波蘭籍記者上月7日發文，抱怨高雄人都愛在人行道上騎機車，引發陳其邁震怒，高雄警方還掀起一波大執法潮，卻也引發民怨。

行政執行署高雄分署表示，鄭男騎士習慣違規騎上人行道，遭科技執法的監視器錄下、開罰37次。高雄市交通事件裁決中心裁決後，併同其他罰單共計40筆，罰鍰總額為3.6萬元，但他工作不穩定，遲遲未繳納。

行政執行署高雄分署發險，鄭男工作變動大，每月薪資不固定，也找不到鄭男騎乘的違規機車，最後經鄭男公司同事告知，無法再逃避，日前主動來辦理18期分期，每期繳納2000元。

分署另外查出，43歲胡姓騎士、38歲謝姓騎士也都違規騎上人行道，各被開罰24張、12張罰單，欠繳2萬1600元、1萬3400元。執行人員日前準備扣押兩人財產時，兩人立即主動聯繫、並結清所有欠款。