山路S形狂飆「左右切道」猛晃車身 超狂騎士超慘結果曝光（取自臉書「爆廢公社」）

療癒影片！網路流傳1部影片，1名騎士在山路奔馳，不斷橫跨雙黃線、左右「閃避防撞桿」切換車道，一下騎到對向逆向車道，一下又騎回原本車道，恐怖行為讓網友嚇壞，而影片最後騎士因連續搖擺車身，導致自摔跌在路中，網友才紛紛喊「果然沒失望」、「這結果太好了」、「真療癒」。

臉書「爆廢公社」有網友分享影片，影片中1名機車騎士高速穿梭在山路上，竟然一下騎到對向車道、逆向行駛，一下又騎回原本車道，反覆在每段防撞桿中間切換車道，當對向逆向車道有轎車經郭時，騎士就會回到原本車道，等到沒車時又開始「一下左、一下右」危險影片嚇壞不少網友。

騎士在山路奔馳，不斷橫跨雙黃線、左右「閃避防撞桿」切換車道，影片最後騎士因連續搖擺車身，導致自摔跌在路中。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片到最後時，騎士因為不斷晃動車身，機車疑似在雙黃線上打滑自摔，騎士接著整個人在路中摔車，影片全程由一旁另一名騎士錄下，疑似是摔車騎士的友人。

其他網友紛紛留言「美好的結局，來賓掌聲鼓勵鼓勵」、「最後沒讓人失望，真是太好了」、「果然沒讓我失望，摔好摔滿」、「有點失望，沒看到跌倒後」、「一樣的綜藝摔，為什麼他就充滿喜感」、「這種可以讓人開心一整天的影片」、「好療癒」、「這才是我們想看到的結局」、「我以為對面會有車送他一程，太讓我失望了」、「幻想過無數次自己這樣做，但永遠沒有勇氣真的去做」、「看到最後，我就放心了」。