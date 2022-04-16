Clippers star Paul George has entered health and safety protocols and will miss tonight's Play-in game vs. New Orleans, sources tell @TimBontemps and me. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 15, 2022

這個如同晴天霹靂的噩耗，直接打擊了快艇追逐西區第8種子席次希望！《ESPN》權威記者沃納洛斯基16日搶先爆料，快艇明星後衛保羅喬治突然宣告新冠檢測呈現陽性，立即進入聯盟健康與安全協議，確定無法打今天與鵜鶘的附加賽。

快艇籃球事務總裁法蘭克隨即證實這項消息，更公開表示，「喬治是昨天感到不舒服的，接受檢測之後確定陽性。這對我們來說是另一次考驗，我們一整年都在接受考驗，我們總是有人缺陣，且會做出回應，這次在總教練泰隆盧仍會度過難關。」

保羅喬治先前因為右手肘韌帶撕裂缺席了快3個月，最近才好不容易宣告傷癒歸隊，如今卻在攸關西區第8種子誰屬的附加賽開打前夕確診，本季他缺席51場比賽，快艇只拿24勝27敗，在他可以上場的比賽當中，快艇拿下18勝13敗。

無論如何，快艇今天少了本季場均24.3分、6.9籃板與5.7助攻的保羅喬治，可說相當不利，在他本季例行賽缺席沒打的那場與鵜鶘比賽，快艇整整輸了24分之多，更別忘記快艇當家球星里歐納德仍因膝蓋前十字韌帶撕裂整季報銷，快艇本季真的狀況太多了。