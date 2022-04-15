左撇子球星哈登(James Harden)本季從籃網轉投76人，隨隊拿下東區第4成績闖進季後賽，將與第5的暴龍展開對決。而最近哈登接受美媒《Complex》採訪時提到大家都很關心的話題，其中被問及了罰球，他面對外界質疑，直說自己一點都不在乎，他認為罰球是比賽的一部分，場上的球員應該遵守規則不去犯規。

Some of Ty Lue's comments last night about Joel Embiid and James Harden were taken a little out of context as if he was taking shots at them.



Here were Lue's full comments on the Sixers stars with questions included for context.https://t.co/Zxv5Fbnc4u — Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 26, 2022

此前快艇總教練泰隆盧(Tyronn Lue)曾質疑過76人雙星恩比德(Joel Embiid)和哈登，說若去掉他們的罰球得分，兩人都不會擠進聯盟得分榜前十。如今哈登對質疑給出回應，他說：「我甚至沒在注意這些，我不明白此評論是什麼意思，罰球是比賽一部分，這取決於防守有無遵守紀律，進而不去犯規，這是教練該指導球員的東西。」

哈登本季例行賽場均能拿22分7.7籃板10.3助攻，轉到76人的21場平均21分7.1籃10.5助攻1.2抄截，投籃、三分命中率都比在籃網時低，不過罰球命中率由86.9%提高至89.2%，而場均罰球次數超過8次。有趣的是湖人球星詹姆斯(LeBron James)之前曾說要在夏天努力練習「製造犯規」新技能，他場均罰球數僅6次，或許他該請教一下哈登了。