今天在NBA場上老鷹以107：101戰勝騎士、鵜鶘以105：101擊退快艇，雙雙搶到東西區老8位置進入季後賽，這也使聯盟季後賽16強名單、對戰組合全數確定，而且激烈對抗馬上就要開打，台灣時間4月17日凌晨1點獨行俠將對戰爵士，3點半灰熊對抗灰狼，早上6點76人對暴龍、8點半勇士要迎戰金塊。

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老鷹、鵜鶘搶下東西區老8位置後，季後賽16隊對戰組合出爐，首先東區龍頭熱火將與老鷹對決、第2塞爾提克要碰上籃網、第3公鹿打公牛、第4的76人與第5暴龍對決。西區部分龍頭太陽對鵜鶘、第2灰熊打灰狼、第3勇士打金塊、第4獨行俠面對第5的爵士，而明天凌晨、早上就有4場比賽要開打。

獨行俠本季送走主將波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)加上1枚次輪選秀權，從巫師換來後衛丁維迪(Spencer Dinwiddie)、大前鋒貝坦斯(Davis Bertans)，不過戰力並未下滑，以52勝30敗拿下西區第4。但主將東契奇(Luka Doncic)因傷勢影響，預計會缺席對爵士首戰，爵士必須趁此機會在客場搶走勝利。

灰熊的莫蘭特(Ja Morant)本季打出頂級表現，出賽57場平均能砍下27.4分5.7籃板6.7助攻，他雖然一度受傷，但於上周強勢歸隊，對球隊來說是振奮人心的消息，而灰狼在附加賽擊退快艇搶到西區第7，愛德華茲(Anthony Edwards)、羅素(D'Angelo Russell)、唐斯(Karl-Anthony Towns)將正面迎敵。

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76人在季中換來哈登(James Harden)，與中鋒恩比德(Joel Embiid)組成內外雙人組，擁有冠軍經驗的暴龍總教練納斯(Nick Nurse)得想辦法限制他們。而勇士柯瑞(Stephen Curry)預計在首戰復出，他自3月16日起就因腳傷休戰至今，他必須盡快找回身手，對決例行賽MVP大熱門約基奇(Nikola Jokic)領軍的金塊。