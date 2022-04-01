怎麼籃網球星杜蘭特身邊都是這種說話不算話的「好友」呢？根據《The ringer》記者穆達克1日爆料，「大鬍子」哈登曾在去年夏天兩度承諾杜蘭特自己將跟籃網續約，且長留布魯克林打球，沒想到哈登仍然撕毀承諾提出要求跳槽七六人了。

根據穆達克收到的線報，哈登是在去年夏天跟杜蘭特一起前往希臘期間，兩度承諾杜蘭特自己將會續留籃網，但在今年交易截止日前夕，哈登因為不滿厄文可以「兼差」打球，加上籃網戰績不符他的預期，所以逼迫籃網高層把他送去七六人。

如今哈登加盟七六人跟恩比德聯手，且在今年夏天可跟七六人完成5年2.7億美元的頂薪續約，反觀籃網用哈登換來的班西蒙斯，卻到現在都還沒辦法上場，籃網這筆交易到底是賺還是賠？相信外界都看在眼裡，但哈登未守信用也屬事實。

其實杜蘭特身邊隊友不只哈登一人不守承諾，厄文當年待在塞爾提克效力期間，還曾公開跟球迷允諾自己將跟塞爾提克續約，卻在休兵期間隨即跳槽籃網跟杜蘭特聯手，現在卻換成哈登離開杜蘭特與厄文跳槽七六人，不知杜蘭特內心會怎麼想？