TATUM CALLED GAME ‼️ pic.twitter.com/8slEipnVp2 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 17, 2022

沒想到「綠衫軍」塞爾提克的季後賽首輪勝利來得如此戲劇化！塔圖17日貢獻全隊最高31分，外加8助攻、4籃板，其中包含槍響同時的絕殺大轉身上籃，幫助塞爾提克115比114氣走籃網，搶下季後賽首輪第一戰勝利，塔圖確實擁有英雄命。

雙方打到讀秒階段，仍以111比111打成平手，厄文最後45.9秒投進超前三分球，不過塞爾提克也靠傑倫布朗上籃追回兩分，杜蘭特搶投致勝三分球沒進，塞爾提克也沒喊出暫停，史馬特切入傳給塔圖，讓他隨即大轉身晃過厄文上籃放進絕殺球。

「我們不想喊出暫停，因為我們不想讓他們有機會布置防守，」塔圖說，「我就是朝著籃框殺了過去，剛好史馬特找到了我，我就是完成一次上籃，一次上籃而已。」傑倫布朗也拿23分，荷福德20分、15籃板，史馬特20分、7籃板及6助攻。

厄文攻下全場最高39分，其中末節包辦18分，卻沒辦法幫助籃網留住勝利，杜蘭特雖拿23分、4籃板及3助攻，全場卻是投24中9，含三分球投5中1，這樣的手感確實不太理想，卓拉吉奇替補拿下14分，克萊斯頓13分、8籃板，接下來G2將於21日進行。