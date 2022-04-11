WOW IS RIGHT 😱 pic.twitter.com/oXAmfB7EEp — Boston Celtics (@celtics) April 11, 2022

儘管來到例行賽最後一天，面對主力全都輪休的灰熊，塔圖與塞爾提克仍沒打算放水！塔圖11日先發只打26分鐘，就拿下全場最高31分，外加9籃板、3助攻，幫助塞爾提克139比110橫掃灰熊，確保鎖定東區第2種子席次，季後賽首輪對手將是籃網與騎士附加賽勝隊。

畢竟灰熊早已鎖定西區第2位置，所以今天刻意沒讓莫蘭特、貝恩、迪昂布魯克斯、傑倫傑克生與亞當斯等先發上場，也沒打算追逐隊史最佳單季勝場紀錄，塞爾提克卻用完整陣容應戰，因為他們想要搶到東區第2，也讓比賽從一開賽就倒向塞爾提克。

打完上半場，塞爾提克取得72比49大幅領先，來到下半場，情況仍沒任何改變，因為塞爾提克第3節續用主力應戰，也讓雙方差距始終維持在20分以上，末節也變垃圾時間。塞爾提克此役14名登錄球員都有得分，全隊次高的是傑倫布朗的18分。

由於公鹿今天也讓主力輪休，最後以115比133不敵騎士，七六人雖然輪休主力，仍以118比106擊退活塞，讓東區季後賽首輪對戰組合宣告出爐，東區第1的熱火碰上尚未出線的東區第8、塞爾提克對上籃網與騎士附加賽勝隊、公鹿遭遇公牛、七六人碰上暴龍。