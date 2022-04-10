只能說灰熊10日第3節表現太過神奇了！自從3月19日膝傷缺陣至今的灰熊明星後衛莫蘭特，今天宣告趕在季後賽開打前傷癒復出，隨即貢獻21分、9助攻，灰熊更在第3節轟下隊史新高55分，最終141比114痛宰來犯的鵜鶘，拿下本季第56勝(25敗)。

為了迎接相隔3周重新歸隊的莫蘭特，灰熊從一開賽就壓著鵜鶘打，上半場結束，灰熊取得64比47大幅領先，沒想到灰熊第3節完全爆發，除了莫蘭特，貝恩單節三分球4投全中，幫助灰熊第3節狂轟55分，前3節打完，領先幅度來到誇張的39分。

灰熊全隊7人得分上雙，其中3人破20，除了莫蘭特，迪昂布魯克斯也拿23分、5助攻與3籃板，克拉克替補貢獻20分，齊耶威廉斯19分，貝恩18分，傑倫傑克生與梅爾頓各有12分；鵜鶘以麥科倫16分最高，赫南戈梅茲15分、10籃板，先發中鋒瓦蘭丘納斯僅打8分鐘，原因是他早早吞下5犯。