湖人總教練佛格(Frank Vogel)昨天遭球隊開除，此刻新人選就不斷浮出，昨天據名記查拉尼亞(Shams Charania)爆料，暴龍總教練納斯(Nick Nurse)目前是湖人頭號目標，此外與詹姆斯(LeBron James)在熱火共事過的朱萬霍華(Juwan Howard)也是候選人，而據阿米克(Sam Amick)表示，詹姆斯對前勇士教頭馬克傑克生(Mark Jackson)很有興趣。

The Lakers are eyeing a recent NBA championship coach for their expected head coach opening – and which Eastern Conference team could emerge as a trade partner for Russell Westbrook.



Inside what’s next for the Lakers at @TheAthletic: https://t.co/ypKlNeQyIr — Shams Charania (@ShamsCharania) April 11, 2022

湖人在賽季確定結束後很快就將佛格開除，本季他僅率領湖人拿下33勝49敗，連附加賽都打不進，季中慘遭指責的他沒意外離開了球隊。而新賽季湖人勢必會調整陣容，教練當然也是要角之一，曾率暴龍奪下總冠軍的納斯目前成為熱門人選，本季他帶暴龍拿下48勝34敗，高居東區第5，執教功力仍相當不錯。

另外霍華也成為潛在目標，曾與詹姆斯當過隊友的他目前在密西根大學男籃執教，但2月鬧出打人事件遭禁賽5場。或許他未來不會繼續在大學執教，轉往NBA確實是可能選項。而據資深記者阿米克跟進爆料，其實詹姆斯對前勇士教頭傑克生很感興趣，可是阿米克說他無法全權決定教練人選，這僅是可能選項罷了。

LeBron James would be very enthused by the prospect of Mark Jackson landing the Lakers head coaching job, sources tell @sam_amick.



Jackson, an NBA analyst on ESPN, coached the Warriors from 2011-2014.



More: https://t.co/Vpn2TnXztm pic.twitter.com/0TnunbFO1Z — The Athletic (@TheAthletic) April 12, 2022

季中也傳出過現任爵士教頭史奈德(Quin Snyder)可能是潛在人選，史奈德本季率領爵士拿到49勝33敗，排西區第5，名記史坦(Marc Stein)給出過原因，他認為史奈德曾在馬刺發展聯盟執教過三季，也在麥克布朗(Mike Brown)擔任湖人總教練時當球隊助教，所以在湖人總教練候選名單中聽到了這個名字。