湖人總教練佛格(Frank Vogel)昨天遭球隊開除，此刻新人選就不斷浮出，昨天據名記查拉尼亞(Shams Charania)爆料，暴龍總教練納斯(Nick Nurse)目前是湖人頭號目標，此外與詹姆斯(LeBron James)在熱火共事過的朱萬霍華(Juwan Howard)也是候選人，而據阿米克(Sam Amick)表示，詹姆斯對前勇士教頭馬克傑克生(Mark Jackson)很有興趣。
湖人在賽季確定結束後很快就將佛格開除，本季他僅率領湖人拿下33勝49敗，連附加賽都打不進，季中慘遭指責的他沒意外離開了球隊。而新賽季湖人勢必會調整陣容，教練當然也是要角之一，曾率暴龍奪下總冠軍的納斯目前成為熱門人選，本季他帶暴龍拿下48勝34敗，高居東區第5，執教功力仍相當不錯。
另外霍華也成為潛在目標，曾與詹姆斯當過隊友的他目前在密西根大學男籃執教，但2月鬧出打人事件遭禁賽5場。或許他未來不會繼續在大學執教，轉往NBA確實是可能選項。而據資深記者阿米克跟進爆料，其實詹姆斯對前勇士教頭傑克生很感興趣，可是阿米克說他無法全權決定教練人選，這僅是可能選項罷了。
季中也傳出過現任爵士教頭史奈德(Quin Snyder)可能是潛在人選，史奈德本季率領爵士拿到49勝33敗，排西區第5，名記史坦(Marc Stein)給出過原因，他認為史奈德曾在馬刺發展聯盟執教過三季，也在麥克布朗(Mike Brown)擔任湖人總教練時當球隊助教，所以在湖人總教練候選名單中聽到了這個名字。
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