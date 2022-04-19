苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步進香活動，5月20日南下雲林縣北港朝天宮，18日起開放報名，首日就有上萬信徒報名參與，比排隊打疫苗還夯，其中，排第1位報名的蔡姓女信徒，6天就從嘉義來排隊等候。
拱天宮昨天早上8點開放報名，許多信徒早早就來排隊，第1個成功報名的蔡姓女信徒，是跟夥伴經過6天5夜輪流排隊，晚上在車上休息，他們3、4個人代表，幫來自嘉義、雲林1百位信徒團體報名。
蔡姓女信徒提到，她跟親友都信奉白沙屯媽祖，也跟隨進香好幾年，她家中90多歲的阿嬤生病，因此在排隊前就向媽祖祈願，期望可以排到第1位報名，代替阿嬤進香，讓媽祖婆保佑阿嬤跟家人身體健康。
另位在地徐姓信徒表示，他跟隨媽祖進香已經第10年，雖然昨天清晨3、4點就來廟埕排隊，但他只領到205號，在他前面已有6千人報名，今年有規定要打3劑疫苗，明顯少很多年輕的信徒。
拱天宮管委會總幹事陳春發說，進香報名時間從4月18日至5月16日止，每天上午8至12點、下午1到6點，因應中央防疫規定，民眾進香得先打過3劑疫苗，並拿影本證明報名，經過廟方審核，取得防疫OK臂章，才算報名成功。
陳春發表示，報名前幾天都是尖峰時段，昨天首日共有1萬1137人報名，因為現場還得核對疫苗證明，時間會較冗長，建議大家分流或是1人代表團體報名。
另外，北港當地宮廟、學校因為難以配合提供香客1人1室住宿條件，很多宮廟也不開放香客大樓，所以媽祖婆駐蹕北港當天，將不提供住宿，盡請民眾多配合防疫規定。
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