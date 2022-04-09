Off one leg... AGAIN pic.twitter.com/GiFDiLh0Wc — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 9, 2022

攸關附加賽種子排名的關鍵戰役，9日在紐約布魯克林登場，靠著杜蘭特全場投20中11，含三分球投6中4，貢獻全場最高36分，外加5助攻、5籃板，帶領籃網118比107擊退騎士，不僅搶到3連勝，東區排名更升到第7位置，騎士苦吞3連敗。

杜蘭特首節大殺四方，個人單節包辦16分，更帶領籃網打出13比1猛攻，轉眼擴大領先差距到17分，不過騎士次節也靠莫布利、加蘭、利佛特等人火力追分，上半場打完，騎士追成54比62的落後局面，杜蘭特半場就摘22分、4助攻。

但在第3節，籃網進攻流於單打獨鬥，讓騎士趁機縮小差距，甚至一度超前籃網7分，場上形勢頓時改變；幸好籃網末節很快打出10比0重新超前，儘管騎士再次縮小差距到兩分，杜蘭特與布魯斯布朗卻各進1顆三分球，籃網領先8分。

接下來德拉蒙補籃命中，塞斯柯瑞又投進三分球，打到最後3分39秒，籃網112比99大幅領先，打到最後1分36秒，眼見差距無法縮小，兩隊都把主力都換下場休息，騎士擺明提前放棄這場比賽，接下來就看最後附加賽排名會變如何了。

籃網除了杜蘭特，厄文也拿18分、8助攻與6籃板，布魯斯布朗18分、10籃板及8助攻，德拉蒙15分、12籃板，塞斯柯瑞12分；騎士以加蘭31分，傷癒復出的莫布利17分、7籃板，馬爾卡寧也有17分，利佛特16分，洛夫10分、9籃板。