湖人控衛韋斯布魯克（Russell Westbrook）在季末記者會的發言引起諸多批評，他直到現在還不肯承認自己有問題，甚至把隊友詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）的評論也一起否定。詹姆斯和戴維斯說他們願意「讓韋少做自己」，韋少反而打臉他們說：「那不是事實。」

美國奧克拉荷馬作家崔梅爾（Berry Tramel）嚴詞批評韋少，說他「掉轉槍頭打自己的隊友」。依照韋少的說法，湖人沒有給予他做自己的空間，整個球季都在調整陣容、嘗試尋找發揮戰力的打法。「從我加入以來，球隊從沒有一個公平的機會給我做出貢獻。」

崔梅爾批評韋少還想著可以每場大三元，但他沒發現自己不是當初的那個體能怪物了。他本來能夠成為球隊的二號攻擊起點，在詹姆斯休息的時候扛起重擔，但他沒有這麼做。「他78場全數先發，然後在詹姆斯控場的時候杵在一旁。」

韋少還提到媒體有太多的所謂「消息來源」「據傳某某說」的捏造式新聞，讓他疲於應付。崔梅爾嘲笑說大城市媒體本來就是這樣了，「歡迎來到湖人，這是你自己選的。」畢竟他在奧克拉荷馬打了11個球季，那裡的媒體生態完全不同。

湖人自身的問題也很大，明知韋少是這樣的球員還要買下他。其實韋少本季外線命中率29.8%和生涯平均30.5%沒有差很多，投籃命中率44%和失誤3.8次其實比往年進步了，況且上陣78場也是3巨頭之中最多（戴維斯穿便服的場次比穿球衣還多）。韋少下個球季還有球員選項4700萬美元，崔梅爾估計韋少在自由市場的身價只剩1000多萬美元了。