七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）本季的表現足以在聯盟歷史記上一筆，他以場均30.6分摘下得分王，NBA至今超過20年沒有中鋒拿下過得分王，前一次要追溯到1999-2000球季的俠客歐尼爾（Shaquille O’Neal）。場均30分的中鋒前一位是1981-82球季的摩西馬龍（Moses Malone），並且恩比德還是第一位非美國人的得分王（恩比德來自非洲喀麥隆）。

籃網前鋒杜蘭特（Kevin Durant）認為今年表現最好的球員是恩比德，他理當獲得MVP，但希望恐怕不大，他告訴《紐約每日新聞》說：「很多球員都受限於他們被描述的方式，有些原因在於球員自己，有些是因為旁人對那個球員的看法。以恩比德的情況來說，更多人喜歡的是阿提托康波和約基奇。」

恩比德本季面對的競爭者就是「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）以及約基奇（Nikola Jokic），這兩人都拿過MVP，字母哥還拿了兩次。

杜蘭特說：「身為一個籃球員，如果人們只專注於你球場上的表現，那你是怎麼樣的人就不重要了。」杜蘭特指出這不公平，只是因為大家覺得阿提托康波和約基奇更討人喜歡就把票投給他們。「聯盟有很多好手，如果一定要選，我會選恩比德。」

恩比德先前向美媒ESPN表示：「如果我當選MVP，那很好，如果沒有，我不知道我還能怎麼做，我會感覺他們恨我，他們對七六人球員或是我的標準跟其他人不一樣。」