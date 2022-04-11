《全明星運動會3》在昨（10日）播出最終戰，許多鐵粉死守電視機前支持自己喜愛的隊伍，所有觀眾最期待的「最有價值運動員」，由藍隊隊長賀軍翔拿下，更獲得「MVP黃金鑽戒」，全場氣氛瞬間沸騰，賀軍翔表示「這次參加《全明星》是一個非常奇幻的旅程，因為拍戲到現在，都沒拿過什麼獎，沒想到可以在運動場上拿到這個獎項」。

賀軍翔除了奪下總冠軍賽當日MVP外，更拿下《全明星運動會3》「最有價值運動員」；節目特別邀請中華職棒全壘打王「林智勝」頒發該獎項。當賀軍翔的身影投放至大螢幕，宣布獲獎的那一刻，藍隊相當激動，領隊錢薇娟更是雙手握拳激動站起，給了賀軍翔一個大大的擁抱，場面相當感人，賀軍翔也與紅隊領隊江宏傑和及隊員們擊掌，謝謝這一季每位選手都拚盡全力比拚，相當有風度。

接過「好看娛樂」與「賀澤珠寶」共同打造的30萬黃金MVP戒指後，賀軍翔感動表示，「我覺得今天真的沒有想到，會拿到最有價值運動員，這一次來參加《全明星》對我來說是一個非常、非常奇幻的旅程，因為拍戲到現在，都沒拿過什麼獎，沒想到可以在運動場上拿到這個獎項，我就覺得，我是不是入錯行的感覺」。

最後，賀軍翔也特別感謝家人、製作單位、裁判以及所有陪伴練習的教練，「拿到這個獎項最後真的要謝謝Kobe Bryant，他是我心中最愛的一個信仰，所以我的背號才會是24號，最後謝謝《全明星運動會》讓我的人生，再熱血一次！」錢薇娟看著「MVP戒指」忍不住驚嘆：「哇～你看他這個架子把它做的很棒」，還有人忍不住喊「鑽石的！」，楊奇煜更笑說「可以跟錢姊求婚了」。

事實上，賀軍翔先前透露，會參加《全明星運動會》是因為真的愛運動，也必須把比賽的態度拿出來，用「與有榮焉」的態度，去完成以前沒完成過的夢想。最終，他憑藉著幾月來的不斷訓練、場上較勁，經歷過勝利的喜悅及輸掉獎盃的低潮，同時還得兼顧隊員們的心身狀況，認真擔任好隊長的角色，最終實至名歸拿下「最有價值運動員」獎。