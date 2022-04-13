台灣桌球王子江宏傑從球員轉型，2020開始投身競技型綜藝《全明星運動會》，連3季擔任紅隊領隊，節目內容精采，他也因此累積高人氣，但日前卻傳出萌生倦意，難以專注在螢光幕前發展，更爆他私下透露想回歸所屬球隊，淡出演藝圈。

《全明星運動會》第3季節目最終回，於上周日播畢，江宏傑擔任3屆紅隊領隊，也3度吞敗，據《鏡週刊》報導，帶領的隊伍一直沒能贏得比賽，是江宏傑萌生退意的主因，他也被爆料，其實早前多次錄影，都表現出希望請辭的念頭，上個禮拜江宏傑出席時尚活動，被問到節目下一季，他是否繼續帶領紅隊？但江宏傑回應語帶保留，表示：「要看到時工作量而定」。

江宏傑在與福原愛離婚後，如今身為單親爸獨自帶2娃，花了很多心血籌備的桌球館日前也開幕，他身負館長一職，先前接受訪問就曾吐露，擔任紅隊領隊責任重大，除了錄節目，平時還得幫隊員們自主練習，得花費大把時間在這上頭，因為工作忙碌而沒辦法好好陪兩個孩子，讓他感到愧疚，透露女兒跟兒子只能交託給爸媽照顧。

若江宏傑不再擔任紅隊領隊，他就能兼顧照顧小孩以及經營桌球館的工作，並且盛傳他有意回歸所屬的合庫桌球隊，就不會把演藝圈的工作當做本業，事實上他在2016年宣布與福原愛訂婚時，被問到是否有意轉戰演藝圈？江宏傑當時表示不會，「還是會以桌球為主」，如今離了婚，加上淡出演藝圈的傳聞，江宏傑似乎有意尋回初心，回歸桌球界，對此，他所屬的華研唱片回應，江宏傑如今除了經營桌球館，仍有代言與節目在洽談中，「工作已安排到2023年」。