江宏傑創立桌球館13日開幕，許多演藝圈好友力挺助陣。（許雅淳攝）

江宏傑創立《ONWARD tt》桌球館在13日盛大開幕，粗估花費上百萬元。擁好人緣的他，邀來許多好友站台，包括在《全明星運動會》中與江宏傑一同競爭冠軍的錢薇娟，她特別送上一束兵乓菊象徵桌球、圓滿，好友小賴當主持人，陳漢典、姚元浩、廖允杰、李玖哲到場力挺好兄弟。

江宏傑感性表示，「一路以來桌球一直陪伴著我，帶來贏球的喜悅、輸球的不甘，也帶給我跌宕的人生旅程。為了這個成就我的起點，我期望能為桌球的推廣盡一份心力，讓更多人體會到桌球的樂趣。」

江宏傑去年與福原愛宣布離婚，掀起熱議，福原愛至今人仍居住在日本，1年多沒回台見小孩，被問及福原愛返台計畫？江宏傑坦言沒有計劃；他日前替兒子歡慶3歲生日，福原愛有與兒女一起視訊說生日快樂送上祝福，兒女會想念媽媽？他說還好，因為福原愛每天睡前都會與兒女視訊，維繫感情。

被問及恢單後會想談戀愛？他說現在專心事業、球館，沒有想到感情方面，更笑說生活重心都在小孩身上，每天晚上睡覺都左摟右抱，一雙兒女都一起睡在身旁，感情深厚，完全不會有孤單寂寞感。

至於日前傳出江宏傑將不會擔任《全明星運動會》第四季紅隊領隊，外傳可能會淡出螢光幕，專心照顧家庭以及當桌球館老闆，他表示，第三季剛順利結束，目前節目還沒來邀約，若一收到邀約，他仍會一口答應全力以赴，繼續參與節目錄製擔任紅隊隊長。