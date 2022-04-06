日本桌球天后福原愛與台灣桌球王子江宏傑結婚5年，生育了一雙兒女，但這對體壇金童玉女卻在去年7月離婚，自從爆出婚變至今，福原愛超過1年沒返回台灣看孩子，由江宏傑獨自帶娃，身兼母職的他，經常在社群分享育兒點滴，昨(5)日他在限動再度分享父子日常，育兒似乎遇上難題，不禁吐露：「太難了」。

福原愛與江宏傑離婚，事後女方不但挺過形象受挫的危機，如今正常工作，感情上也有新進展，與橫濱男穩定交往，並爆出很可能梅開二度，反觀江宏傑成了單親爸爸，曾吐露失婚後心情難以調適，但為了年紀尚幼的一雙兒女，只能強打起精神，兼顧工作與照顧孩子，相當堅強。

日前江宏傑替兒子KOU慶祝3歲生日，即使孩子的媽不在，在這重要日子他也沒有馬虎帶過，給孩子們準備了冰雪奇緣造型冰淇淋蛋糕，家裡也布置了一番，親子3人展開燦爛笑容慶生，圈內好友蔡尚樺也到場參加，表示充分體會到江宏傑愛孩子的心，獻上了祝福「最善良單純的江家大小永遠幸福，我們隨時都能來當陪玩哥哥姊姊喔」。

江宏傑陪孩子在家玩耍，一家3口都參不透貼紙機的玩法，讓他不禁苦嘆：「太難了」。(翻攝自江宏傑IG)

除了節日，江宏傑工作之外的時間，大多留給了孩子們，盡量陪他們參與各種活動，他昨天更新IG限時動態，曬出爸爸視角照片，曝光連假期間陪女兒aila跟兒子KOU在家玩耍，兒子看著姊姊努力研究著貼紙機，江宏傑也耐心陪著一起玩，但3人似乎都沒搞懂怎麼玩，江宏傑看著也不禁苦嘆：「太難了」，還附上哭笑不得的表情符號。