日本桌球天后福原愛與台灣桌球王子江宏傑結婚後育有一雙子女，夫妻倆甚至甜蜜一起上過真人綜藝，不料婚姻5年就破局，去年7月正式離婚後，江宏傑獨自帶2娃，認一度陷入低潮，反觀福原愛卻是挺過所有風雨和輿論，工作與感情都有新斬獲，日前透露到新加坡出差，還被發現瘦了一大圈，而她近日po文，吐露恢復單身後的最大改變，以及被說暴瘦的真相。

福原愛與江宏傑的婚姻，曾是體壇一段佳話，不料她突然爆出婚變，甚至還沒正式離婚前，就被拍到跟橫濱男約會過夜，福原愛正式離婚後男方竟也斷開元配，兩人開始正式交往且有再婚念頭，卻被男方前妻踢爆福原愛倒追，時間點上疑似譜出不倫戀，更直指之所以跟老公離婚，都是因為福原愛的介入。

福原愛吐露過去不會做T恤搭配牛仔褲這種打扮，如今為了工作方便，嘗試後覺得不錯。(取材自福原愛微博)

對於出軌風波，福原愛始終沒多發聲，竟也默默挺過輿論壓力，本以為形象受挫連帶工作方面會受影響，但福原愛仍舊是世界桌球職業大聯盟日本區總經理，日前還因第一屆世界桌球職業大聯盟大滿貫開打，而在疫情期間飛到新加坡出差，福原愛前天(4/10)在微博po文，貼出兩張異鄉工作照，鬆口吐露斷開江宏傑後，自身有一個很大的改變，「之前從來不會穿牛仔褲+短袖的組合，現在發現要工作，牛仔褲最方便，你們看，誰一叫我，馬上到」。

福原愛如今在工作上非常積極，面對有別於過去的新挑戰，她曾說過自己的態度是：「繼續努力，不斷的學習」，也幾乎天天在微博發文，跟粉絲分享近況，而先前她被說臉蛋跟身形瘦了一大圈，甚至有人嫌她太瘦，要她多吃點，福原愛則回應：「第二張廣角，你看我胳膊都飄了」，覺得只是拍照問題，不認暴瘦。