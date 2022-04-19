外型甜美的粿粿，曾為中信兄弟啦啦隊成員，出演綜藝《全明星運動會》第一到3季皆擔任紅隊經理，知名度大漲，2月她閃嫁台日婚血模特范姜彥豐，3月宣布離開啦啦隊時，便傳出她原來已有身孕，後來經證實她確實已有身孕在身，無奈全球新冠疫情持續升溫，燒進演藝圈，未婚夫范姜彥豐稍早便已傳出確診。

凱渥帥氣名模范姜彥豐，今年是在2月才剛和《全明星運動會》甜美經理裸裸求婚成功，幸福消息令人歡喜，無奈娛樂圈確診消息接連不斷，就連他都被傳出確診新冠肺炎，稍早經過PCR檢測後，經凱渥公司證實已經確診，粉絲都紛紛擔憂他的健康狀況。

根據《三立新聞網》報導，范姜彥豐近來工作滿檔，再加上擔憂身邊家人染疫，藝人天天皆自行快篩，皆屬陰性，沒想到，卻會在上週日(17)突然驗出陽性反應，隔天PCR就證實確診，不過身體亦無明顯症狀；至於粿粿狀況，她的PCR目前是陰性反應，目前先自行安排居家隔離，而范姜彥豐的感染源尚且不清楚，相關疫情資訊等待政府通知。

粿粿范姜彥豐感情甜蜜，本月10日她才曬出和未婚夫合影，在IG宣佈寶寶性別是女性，還已幫小孩取下可愛名字，兩人婚期預計會是在今年5月左右，此時粿粿已有身孕3個月，為了安心養胎，粿粿還推掉不少工作，無奈計畫趕不上變化。經紀公司也謝謝外界對此事的關注。目前他與剛懷孕的粿粿已分房睡，避免傳染。