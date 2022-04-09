基隆市確診個案關聯圖。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市新冠疫情持平，9日基隆市長林右昌公布，新增38例確診個案，雖然中央流行疫情指揮中心發布39例，但當中1例是陰性誤報案件，因此要扣掉1例，38例中有32例與群聚案有關，有6例感染源待釐清。

林右昌表示，中正區某工地相關有9例，當中7例原先已匡列，物流群聚增加2例，兩人是一家人原本就在匡列名單，小吃店群聚有2例，1例是曾經確診老闆與老闆娘接觸匡列，檢查後確診，1例是確診者男朋友解格前陰轉陽確診。

林右昌說明，教會群聚案增加1例個案，確診前已經匡列居隔，暖暖區某麵店群聚增加1例，是之前確診個案先生，基隆某工程行群聚也增加1例，是日前確診個案先生，崇右科大群聚增加1例，是日前確診個案室友。

林右昌指出，台北市南港高工群聚案，延伸出1名家人感染確診，並且忠孝敦化地下街練舞團也有2名確診個案，該團有不少人匡列，目前掌握有10多人，台北市IKON TAIPEI夜店群聚有2例，新竹確診個案延伸家庭群聚有3例。

林右昌補充，感染源待釐清有6例，目前基隆市居家隔離有1780人，較8日減少779人，自主健康管理282人，較8日減少98人，社區篩檢站持續進行，8日全市社區篩檢1664人，9日上午篩檢637人。