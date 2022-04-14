基隆市居家隔離2106人、自主健康管理233人，中央流行疫情指揮中心今天公布，與基隆相關新增60例。市長林右昌表示，1例為外縣市已移出，另有5例失聯中。

基隆新增59例，其中家庭群聚相關16例、外縣市相關 15例，其中台北9例、新北3例、高雄2例、台南1例；疫調中18例；校園群聚相關的有3例；某職場相關2例；5例聯繫中。另外，林右昌提及，快篩專線恢復啟用後，今早16人通報陽性，2人PCR採檢確診、14人等待結果中。

林右昌表示，目前疫情大多轉向為家庭及社區群聚，也有四分之一案例來自外縣市。他提及，近期疫調發現有許多確診個案皆有症狀，如發燒、喉嚨痛、頭痛、肌肉痛、咳嗽、流鼻水等。

林右昌呼籲，民眾若有類似感冒症狀盡速就醫，現在有許多醫療診所有配發快篩試劑，醫生除給予治療，也會判斷是否進行篩檢。他強調，只要對健康狀況有疑慮，或與確診者足跡重疊，盡速至社區篩檢站採檢。

此外，林右昌公布目前校園停班課狀況，其中本市3所大專院校全校停課；高中以下全校停課有2校（1中學、1小學）、2幼兒園；預防性停課1中學、1幼兒園；部分停班學校13校（5中學、8小學）、1幼兒園。