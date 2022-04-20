基隆市居家隔離3434人、自主健康管理233人，中央流行疫情指揮中心今天宣布，與基隆相關新增191例。市長林右昌表示，1例將移出，皆為無症狀、輕症，個案年齡分佈，以55至64歲最多，達38例、占19.9％。

林右昌指出，今日新增190例，137例無症狀、53例輕症，其中職場群聚為最大宗，總計12個職場、38例；其次是家庭群聚，共22家庭、30例；外縣市8例，新北1例、台北7例；其餘疫調中。

林右昌進一步公布新增個案年齡分佈，其中55至64歲最多，達38例、占19.9％；其次35至44歲有36例、占18.85％；25至34歲有27例、占14.14％；45至54歲23例、占12.04％；15至24歲19例、占9.95％；7至14歲18例、占9.42％；6歲以下15例、占7.85％、65至74歲13例、占6.81％；75歲以上2例、占1.05％。

至於校園停課部分，林右昌說，全校停課4校，包括3所小學、1間幼兒園；預防性停課1所小學、1間幼兒園；部分停班40校、77班，其中高中職6校、國中6校、國小15校、幼兒園13所。