基隆市目前居家隔離3650人、自主健康管理 206人，中央流行疫情指揮中心今日公布，與基隆相關新增148例。市長林右昌表示，個案多數無症狀、少數輕症，最大宗為家庭群聚衍生，總計24個家庭、36例。

林右昌指出，基隆新增148例，家庭群聚衍生最多，共24個家庭、36例；其次是與本市職場相關，總計8個職場、32例；校園增12例，1國中1例、3國小4例、2間幼兒園2例，另有2個補習班5例；外縣市相關8例，包括台北市4例、新北市4例；其餘疫調中。

至於本市快篩陽性專線，林右昌說，昨天有22人通報，其中12例PCR確診，10例已檢驗等待結果；今天上午8人通報快篩陽性，皆已PCR採檢，等待結果中。

林右昌提及，目前1所小學全校停課；1間幼兒園預防性停課；部分停班學校31校、56班，包括高中職5校、國中4校、國小15校，以及7間幼兒園。

另外，全市社區篩檢站持續進行，昨日篩檢3090人，今天早上篩檢1429人；疫苗集中施打站，統計至今日上午，共1103人接種。林右昌表示，本市已有23萬2297人施打第三劑疫苗，覆蓋率達64％，本島第一。