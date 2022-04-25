基隆市今日新增337例，居家隔離4184人、自主健康管理810人。市長林右昌表示，遵照中央訂定原則，明日起不再公布確診者足跡，除非有特殊狀況，才會另外公開。

林右昌指出，新增337例中，男性156人、女性181人，年齡分布以45至54歲最多，達68人、占20％，其次是55至64歲有52人、占約15％。另外75歲以上長者10人、65至74歲有35人，6歲以下20人。

本市專責病房總計107床，目前已收治92床，還有15個空床數、空床率14％。林右昌說，市府已預先處置，明日起新增40個專責病床，總數將擴增為147床。

林右昌提及，目前全校停課13校，包含4所小學、9間幼兒園；預防性停課6校，包含1所高中職、1所小學，以及5間幼兒園；部分停班65校、147班，其中高中職11校、國中10校、國小23校、21間幼兒園。

至於無症狀、輕症確診者居家醫療照護及生活照顧計畫，截至今日上午，已累計評估835人，有780人完成健康條件審核，575人符合資格已派案，另有205人不符資格。