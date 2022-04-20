基隆市發展公立幼兒園特色教學，希望能培養孩子關心成長環境與自主學習能力。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市教育處希望啟蒙孩子對各種事物好奇心，培養自我探究與學習能力，每間公立幼兒園各有特色教育，例如東光附幼發展在地課程，讓孩子在田寮河仔細傾聽與觀察，回到教室用自己的想像，把心目中的田寮河在各種創作上展現出來。

基隆市政府教育處學前暨選聘科長謝仲威表示，希望能培養孩子關心成長環境能力，基隆市公立幼兒園都會利用所在地特色，設計出專屬課程或校園環境，長樂附幼鄰近新山水庫，老師不斷加強孩子認識自然環境，藉由生命教育，讓小朋友們更加愛惜與保護周遭美妙動植物。

除了環境與課程設計，基隆市公立幼兒園也在園區內外，規畫出不同學習區域，常樂附幼老師設計出觀察區、益智區、語文區等空間，讓孩子自由主動探究學習，主動接觸有興趣教材。

謝仲威強調，好奇心與主動學習能幫助孩子在探求知識路程上，不需要家長與老師催促，孩子就能有不斷往前動力，現在正是基隆市幼兒園招生季，4月22日前戶口設籍基隆市幼童，都能在「基隆市公立及非營利幼兒園線上招生系統」進行登記。