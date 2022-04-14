足跡

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中央14日公布新竹縣新增23例本土確診案例，分別為職場群聚7例、家庭聚會群聚9例、校園群聚4例和他縣市聚會延伸1例等4類群聚，及2起新增獨立事件2例，相關疫調匡列持續進行，足跡處陸續消毒中。

衛生局說明，職場群聚增加7例為，案30325為39歲男性，是案29331的同事，案30011為58歲女性和案30565為42歲女性是為公司同事，案30314為28歲女性，案30320為25歲女性，案30006為59歲男性，。案30323為20歲女性因公司有員工確診，主動採檢PCR確診。

家庭群聚部分增加9例，案30322為41歲女性，因兒子案22587確診被匡列居隔，居隔期間陰轉陽。案30315為70歲男性，因同住家屬確診被匡列居隔陰轉陽。案30566為65歲女性，因孫女確診被匡列居隔採檢確診。案30326為25歲女性，因姊夫案確診被匡列接觸者採檢陽性確診。

案30564與案30321為夫妻，案30747為其13歲女兒，3人皆因兒子確診被匡列居隔採檢而陽性確診。案30319與案30316為母女，媽媽有宜蘭旅遊史，連同10歲女兒就醫採檢確診。

校園群聚部分增加4例，案30009、案30010和案30012均為6歲同班幼兒，醫院到幼兒園採檢確診。案30007為19歲女性，因同校同學確診採檢後確診。

他縣市餐會延伸增加1例，案30318為32歲男性，因曾參加聚會現場有人確診，就醫採檢確診。

另兩起獨立事件分別是案30008為7歲男童，4發燒、嘔吐、拉肚子，就醫採檢確診。案30317為26歲男性，4自行就醫採檢後確診。

衛生局提醒民眾曾與確診者（出現症狀前3天至隔離前）密切接觸，如共餐、共居、共處15分鐘以上，請先居家隔離，勿自行離家，待衛生單位通知。

非密切接觸者，仍需14天自我健康監測，有疑似症狀，請戴口罩就醫，並告知接觸史。確診者接到衛生單位確診通知，要主動立即通知5天內接觸到的人，到醫院或社區採檢站PCR採檢或居家快篩，期透過全民疫調、協助醫療體系守住防護網，及時控制疫情。

縣長楊文科呼籲縣民盡速前往13鄉鎮市衛生所以及合約醫療院所接受COVID-19疫苗接種，提升保護力，如果有足跡重疊或密切接觸情況請至社區篩檢站接受公費篩檢。新仁醫院14日下午6到9時在醫院急診室外提供篩檢服務，大安醫院15、16日下午6到9時在醫院急診室提供篩檢服務。