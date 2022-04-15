疫情圖示

足跡

足跡

中央15日公布新竹縣新增15例本土確診案例，其中9例為居隔期間或匡列採檢而確診，6例是就醫或篩檢站採檢PCR確診，這15例中有8例為學生和幼兒，主要傳播鏈以校園群聚為首，延伸至家庭傳播鏈，疫調匡列持續進行，相關足跡陸續完成消毒。

衛生局說明，新增15例年齡分布在4至45歲，6名男性、9名女性，Ct值在15.0至33.97之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，分佈在＋新豐鄉8例、竹北市4例、新埔鎮2例、湖口鄉1例，目前分別安排收治醫院或集中檢疫場所。

15例中有8例為學生，分別為5例國小生、2例幼兒和1例高中生，校園疫調匡列和採檢持續進行，相關足跡場所共13處，竹北市6處、湖口鄉6處、新豐鄉1處，已由環保局通知各地清潔人員陸續完成環境消毒。

縣長楊文科呼籲，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請盡速戴醫用口罩就醫，並通報竹縣防疫專線03-5511287，不得搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。

衛生局持續協調醫院，呼籲與確診者足跡重疊的民眾做免費篩檢PCR。15和16日晚間6到9時於大安醫院急診室。