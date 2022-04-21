金門確診3個案說明之一。（縣府提供）

金門確診3個案說明之二。（縣府提供）

金門新增3例新冠確診個案，清潔隊在足跡範圍進行清消作業。（民眾提供）

金門今天再傳出一家四口有3人新冠確診個案，其中1人是國小中年級學童，縣府已針對其就讀學校，啟動預防性全校停課10天機制，並匡列50餘人入住防疫旅館，嚴防進一步擴散感染，目前疫調仍持續進行中。

在金城地區經營特產行的30多歲婦人，今早自覺身體不適，與家人3名一起到金門醫院接受PCR採檢，結果有3人確診，另1人首採呈陰性。

縣府說明，該名婦人的Ct值為10，有發燒、輕微咳嗽和畏寒的症狀，已接種過2劑AZ疫苗，同住確診從事物流工作的家人中，1人Ct值17，沒有任何症狀，已接種2劑AZ和1劑莫德納。另確診的8歲國小學童Ct值為12，尚未接種過疫苗。

由於個案屬家庭群聚感染，且有1人在國小就讀，縣府基於嚴防蔓延的考量，除3名確診者均收治於金門醫院隔離病房外，也已匡列密切接觸者包括家人5人、公司員工16人、同班同學和老師17人、球館教練和學員7人，目前疫調仍在持續進行中。其中，學童匡列者採家長1人陪同居家隔離者入住防疫旅館。

縣府也在停課不停學的原則下，對該國小同步啟動線上教學。目前金門確診累計7例，縣府評估疫情仍會再隨台灣而加溫，呼籲鄉親在台金兩地交通往返頻繁下，盡快接受完整疫苗接種，避免重症發生，確保自己和別人的健康。